Kastamonu’da polis ekiplerinin yaptığı çalışmalar neticesinde durdurulan araç içerisinde yapılan aramada 140 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu’da uyuşturucu ve uyarıcı maddelerin satışı, kabul edilmesi ve bulundurulmasını önlemeye yönelik Kastamonu Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Araç İlçe Emniyet Amirliğinin ortaklaşa çalışmasıyla il dışından uyuşturucu hap getirileceği bilgisi üzerine tespiti yapılan araç polis ekiplerince Araç ilçesinde durduruldu. Araçta yapılan aramada 140 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

Olayla ilgili yakalanan 2 şüpheli hakkında işlemlere başlandı.