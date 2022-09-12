Kastamonu’nun Ağlı ilçesinde şiddetli fırtına ve dolu yağışı etkili oldu. Dolu ve fırtına sebebiyle vatandaşlar zor anlar yaşadı.

Kastamonu’nun Ağlı ilçesinde şiddetli fırtına ve dolu yağışı etkili oldu. Dolu ve fırtına sebebiyle vatandaşlar zor anlar yaşadı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından şiddetli sağanak yağış tahmininin yapıldığı Kastamonu’da, dolu yağışı ve şiddetli fırtına etkili oldu. Kastamonu’nun Ağlı ilçesinde sağanak yağış ile birlikte etkili olan dolu yağışı ve fırtına, vatandaşlara zor anlar yaşattı.