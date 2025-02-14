Kastamonu’nun İhsangazi ilçesinde polis ekiplerince düzenlenen operasyonda "dolandırıcılık" suçundan aranan hükümlü, yakalanarak cezaevine gönderildi.
Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan şahıslara yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda, İhsangazi İlçe Emniyet Amirliği ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyon sonucu "dolandırıcılık" suçundan 8 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.B. yakalandı. Gözaltına alınan hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından ceza infaz kurumuna teslim edildi.
Kaynak: iha