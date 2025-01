Kastamonu’da devrilen traktörün altında kalan sürücü ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, İhsangazi-Kastamonu karayolu üzerinde Örenyeri köyü mevkiinde Sinan C. idaresindeki traktör, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak devrildi. Traktörün altında kalan sürücü Sinan C., olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Burada ilk müdahalesi yapılan traktör sürücüsü Sinan C., ardından Ankara Şehir Hastanesinde sevk edildi.