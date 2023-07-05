Kastamonu’nun Cide ilçesinde 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı’nda düzenlenen yarışmalarda sporcular ve vatandaşlar kıyasıya mücadele etti.

1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı etkinlikleri, Kastamonu’nun Cide ilçesinde coşkuyla kutlandı. Cide Belediye Meydanı’nda Atatürk heykeline çelenk sunumuyla başlayan kutlamalar, Cide Liman Başkanı Muhammet Çetinkaya’nın açılış konuşmasıyla devam etti. Konuşmalar sonrasında liman içinde Sahil Güvenlik botu eşliğinde balıkçı tekneleri ve özel tekneler tarafından şehitler anısına denize çelenk bırakıldı. Etkinliğe katılanların deniz turu sonrasında kayık, yüzme ve yağlı direk yarışması yapıldı. Görsel şölenin yaşandığı etkinlik vatandaşlardan büyük beğeni aldı.

Yağlı direk yarışmasından bayrağı 2. denemesinde almaya başaran Hakan Yazıcı Türk Bayrağını öperek Kaymakam Tuncay Karataş’a verdi.

Kürek Çekme Yarışında 1’inci Erol Çelik, 2’nci Osman Eren, 3’üncü Emre Yaman olurken, 300 metre yüzme yarışında 1’inci Furkan Sait Makal, 2’nci Atabek Yılmaz, 3’üncü Sercan Duru oldu. 100 metre yüzme yarışında da 1’inci Melih Gecgel, 2’nci Sercan Duru, 3’üncü Ali Çetinkaya olmayı başardı.