Kastamonu Üniversitesi ile Kastamonu ve İnebolu Cumhuriyet Başsavcılıkları arasında imzalanan protokol çerçevesinde denetimli serbestlik yükümlülerine yönelik bireysel danışmanlık, grup çalışmaları, sanat ve spor etkinlikleri gibi çeşitli faaliyetler düzenlenecek.

Kastamonu Üniversitesi ile Kastamonu ve İnebolu Cumhuriyet Başsavcılığı arasında, denetimli serbestlik hizmetleri alanında iş birliği sağlanmasına yönelik protokol imzalandı. Kastamonu Cumhuriyet Başsavcısı Ercan Ceylan ve Kastamonu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hamdi Topal’ın katılımıyla gerçekleştirilen imza töreninde, Kastamonu Denetimli Serbestlik Müdürü İlker Öcal da hazır bulundu.

İmzalanan protokol, her iki kurum arasındaki iş birliğini güçlendirerek, denetimli serbestlikten yararlanan bireylerin topluma kazandırılmasına katkı sağlamayı hedefliyor. Protokol çerçevesinde, denetimli serbestlikten faydalanan bireylere yönelik bireysel danışmanlık, grup çalışmaları, sanat ve spor etkinlikleri gibi çeşitli faaliyetler düzenlenecek. Bu faaliyetlerin, bireylerin psikososyal gelişimlerine katkı sunması ve topluma entegrasyonlarını kolaylaştırması amaçlanıyor.

Ayrıca, eski hükümlülerin iş gücü piyasasına adaptasyonunu desteklemek amacıyla mesleki yeterlilik kursları ve kariyer planlama desteği de sağlanacak. Böylelikle, denetimli serbestlik sürecindeki bireylerin toplumsal yaşama uyum sağlamaları ve ekonomik bağımsızlık kazanmaları hedefleniyor.

Törende, her iki taraf iş birliğinin toplumsal fayda sağlayacağı ve denetimli serbestlik hizmetlerinin etkinliğini artırma açısından büyük önem taşıdığına vurgu yapılarak, uzun vadede verimli sonuçların elde edilmesi temennisinde bulundu. Ayrıca, iş birliğinin toplumsal iyileşmeye önemli katkılar sunacağına dikkat çekildi.

Kastamonu Üniversitesi ile İnebolu Cumhuriyet Başsavcılığı arasında, denetimli serbestlik hizmetlerinin etkinliğini artırmak ve topluma fayda sağlayacak projeleri hayata geçirmek amacıyla iş birliği protokolü imzalandı.

Rektörlük makamında düzenlenen imza töreninde, protokole Kastamonu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hamdi Topal ile İnebolu Cumhuriyet Başsavcısı Ufuk Turan imza attı.