Kastamonu’nun Hanönü ilçesinde Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. yılı kutlama etkinlikleri çerçevesinde Akgöl Tabiat Parkı’na “Cumhuriyet Yürüyüşü” düzenledi.

Kastamonu’nun Hanönü ilçesinde Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. yılı kutlama etkinlikleri çerçevesinde Akgöl Tabiat Parkı’na “Cumhuriyet Yürüyüşü” düzenledi.

Hanönü Kaymakamı Tolga Değirmenci, Belediye Başkanı Serkan Uçar, protokol üyeleri, vatandaşlar ve öğrencilerin katılımı ile 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 100. yılı kutlama programları çerçevesinde Akgöl Tabiat Parkı’na “Cumhuriyet Yürüyüşü” düzenlendi.

Hanönü Atatürk Meydanı’nda toplanan vatandaşlar, resmi kurum amirleri, öğretmenler ve öğrenciler, minibüslerle yola çıkarak Hanönü-Ayancık Karayolu Akgöl Kavşağı’na gelince araçlardan inildi.

Hanönü Kaymakamı Tolga Değirmenci, yürüyüş boyunca yürüyüş kurallarına dikkat edilmesi konusunda uyarılarda bulunarak, Akgöl Tabiat Parkı’na kadar yaklaşık 9 kilometrelik yürüyüş başlatıldı.

Kaymakam Değirmenci, Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. yılı kutlamaları etkinlikleri çerçevesinde Sinop Akgöl Tabiat Parkı’nda doğa yürüyüşü gerçekleştirdiklerini söyledi.

Güzel bir ortam oluştuğunu ifade eden Kaymakam Değirmenci, “Yararlı olduğuna inanıyorum doğa güzel, birliktelik güzel, birlikte olmak güzel ben bu vesileyle katılan herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Yürüyüşün ardından katılımcılara yemek ikram edildi.