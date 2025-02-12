Kastamonu yağan karla beyaza bürünürken, çocuklar okulların bahçesinde kar topu oynayarak eğlendi.

Kentin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı, sabah saatlerinden itibaren kent merkezini de beyaz örtüyle kapladı. Karla beraber sis de etkili oldu. Kar yağışını fırsat bilen öğrenciler ise okul bahçelerinde kar topu oynayarak eğlendi.

Lütfiye Koç adlı vatandaş, "Kar yağışı Kastamonu’da her yıl ocak aylarında başlıyordu ama bu yıl şubat ayının sonuna doğru yağdı. İnşallah hayırlısıyla kar yağışı devam eder. Şubat, mart gibi de yağsın, akabinde yağmurda yağsın ki yazın da bereketli olsun inşallah. Bekliyorduk bu kar yağışını. Çocuklar da kar yağınca köylerde, kentlerde kardan adam yapıp kar topu oynuyorlar. Çocuklar karda yuvarlanıyorlar. Güzel bir şey, şu anda zaten mevsimi, yağsın. Ne yazık ki bu yıl yağmadı, aslında yağmasını da bekliyorduk. Gecikti biraz" dedi.

Vali Aydın Arslan Ortaokul öğrencisi Yiğit Özçaylım ise, "Kar yağdı, çok mutluyuz. Öğretmenlerimiz de bizleri düşünerek dışarıya çıkardı. Biz de arkadaşlarımızla birlikte kar topu oynuyoruz ve eğleniyoruz" diye konuştu.