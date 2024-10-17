Kastamonu’da bir vatandaş, tartıştığı şahıs tarafından silahla bacaklarından vuruldu. Yaşanan olayın ardından yaralı vatandaşın yakını, olayı gerçekleştiren şahsın babasını bıçakla yaraladı.

Olay, Aktekke Mahallesi Deveciler Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.Ç. ile Z.Y. isimli şahıslar arasında bilinmeyen sebeple tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine M.Ç., yanında bulundurduğu silah ile Z.Y.’yi bacaklarından vurarak yaraladı. Yaralanan şahıs olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yaşanan olaydan kısa bir süre sonra Z.Y.’nin yakını E.Y., M.Ç.’nin babası Murat Ç.’nin bulunduğu kıraathaneye gitti. E.Y., Murat Ç.’yi bıçaklayarak yaraladı. Yaralanan Murat Ç., olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Olayın ardından polis ekipleri, her iki olay yerinde de güvenlik önlemleri alarak incelemelerde bulundu. Polis ekipleri, M.Ç. ile E.Y.’yi kısa sürede suç aletleriyle birlikte yakalayarak gözaltına aldı.