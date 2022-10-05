Kastamonu İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce üreticilere 105,7 ton buğday ve 61 ton arpa tohumu dağıtıldı.

Kastamonu İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce üreticilere 105,7 ton buğday ve 61 ton arpa tohumu dağıtıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi çerçevesinde Kastamonu İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce hazırlanan “Atıl Arazilerin Üretime Kazandırılması İçin Buğday ve Arpa Tohumluğu Temin Projesi” uygulanmaya başlandı. Proje çerçevesinde sağlanan 105,7 ton buğday ve 61 ton arpa tohumluğu üreticilere teslim edildi.

Kastamonu İl Tarım ve Orman Müdürlüğü garaj alanında yapılan teslim törenine Kastamonu İl Tarım ve Orman Müdürü Bekir Yücel Tanrıkulu ile il müdür yardımcıları, şube müdürleri, ilçe müdürleri ilgili personel ile çiftçiler katıldı.

Törende konuşan Kastamonu İl Tarım ve Orman Müdürü Bekir Yücel Tanrıkulu, “Ülkemiz ve ilimiz için stratejik öneme sahip ürünlerin üretilmesi konusunda Bakanlığımız her türlü desteği sağlamaktadır. Bizde İl Müdürlüğü olarak üreticinin yararına olan her türlü projenin uygulanması konusunda var gücümüzle çalışarak üreticilerimizin desteklerden azami yararlanmasını sağlayacağız. Bu tohumlukların toprakla buluşmasından sonra 4 bin 200 dekar buğday ve 2 bin 450 dekar arpa olma üzere ilimizde 6 bin 650 dekar kullanılmayan veya boş olan arazi üretime kazandırılmış olacaktır. Tohumlukların ilimiz üreticilerine ve tarımına hayırlı olmasını, çiftçilerimiz için bol kazançlı bir üretim sezonu getirmesini dilerim. Hazırlanan proje ile Kastamonu Merkez ilçe ve yaygın olarak hububat üretimi yapılan ve tarım arazileri uygun olan 12 ilçeye tohumluklar dağıtılmıştır. Kastamonu merkez ilçede arpa tohumluğundan 101, buğday tohumluğundan 183 üretici olmak üzere toplam 284 üretici ilimiz genelinde yaklaşık 650 üreticimiz projeden yararlanmıştır” dedi.

Konuşmanın ardından çiftçilere, arpa ve buğday tohumu dağıtımı yapıldı.