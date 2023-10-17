Kastamonu’da 10 bin 400 dekar alanda ekimi yapılan çeltiğin hasadı devam ediyor. Bu çerçevede Vali Meftun Dallı, biçerdöverin direksiyonuna geçerek çeltik hasadı yaptı.

Kastamonu’da Hanönü ve Tosya ilçelerinde toplam 10 bin 400 dekar alana çeltik ekildi. Çeltik hasadının başlaması vesilesiyle Hanönü ilçesinde Kastamonu İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından çeltik hasadı töreni düzenlendi. Hanönü’nün Yenice köyünde düzenlenen çeltik hasadı programında Vali Meftun Dallı, Dünya Kadın Çiftçiler Günü münasebetiyle kadın çiftçilere karanfil dağıtarak çeşitli hediyeler verdi. Ardından Kastamonu İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından düzenlenen çeltik hasadı törenine katılan Vali Dallı, biçerdöverin direksiyonuna geçerek çeltik hasadı yaptı. Törenden sonra Vali Dallı, ilçeyi ziyaret ederek kurumların çalışmaları hakkı bilgi ve brifing aldı.

Vali Dallı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, tarım üretimine büyük katkıda bulunan çiftçilere çalışmalarında başarılar dileyerek, hasatlarının bol, kazançlarının bereketli olması temennisinde bulundu.

Öte yandan Kastamonu’da Tosya ve Hanönü ilçelerinde 10 bin 400 dekar alanda çeltik ekimi yapıldı. Hanönü ilçesinde ise bin 870 dekar alanda çeltik ekimi yapıldı.

Ayrıca Kastamonu Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından 33 dönüm alanda çeltik ekilerek, deneme parseli oluşturuldu. Oluşturulan bu parselde ortalama 750 kilogram çeltik hasadı yapılırken, hasadın ilk verilerine göre iyi olduğu belirtildi.

Törene Vali Meftun Dallı, Hanönü Kaymakamı Tolga Değirmenci, Kastamonu Milletvekili Halil Uluay, Hanönü Belediye Başkanı Serkan Uçar ile Kastamonu İl Emniyet Müdürü Kayhan Ay, Kastamonu İl Jandarma Komutanı Albay Zafer Özden, Kastamonu İl Tarım ve Orman Müdürü Bekir Yücel Tanrıkulu ile çiftçiler katıldı.