Kastamonu’da bulunan Karasu Çayı, bilinmeyen sebeple kahverengiye büründü.

Kastamonu’da bulunan Karasu Çayı, bilinmeyen sebeple kahverengiye büründü.

Kastamonu’da merkez Aşağıyuva köyü sınırlarında bulunan Karasu Çayının rengi, henüz bilinmeyen sebeple kahverengiye büründü. Sabah saatlerinde berrak akan çayın renginin bir anda kahverengiye dönüşmesi üzerine vatandaşlar şaşkınlıklarını gizleyemedi. Çay üzerinde ise herhangi bir fabrika ya da tesisin olmadığı belirtildi.

"Bu çayın böyle aktığını şimdiye kadar hiç görmedim”

Bölgede yaşayan Burhan Aktaş isimli vatandaş, “Yıllardır buradan geçiyorum, bu çayın böyle aktığını şimdiye kadar hiç görmedim” dedi.

Çevre sakinlerinden Nahit Uzunoğlu da, “Çayın renginin neden böyle olduğunu bilmiyorum. Belki çayın başında çalışma olabilir. Sabahtan beri böyle akıyor. Çayın yukarısında dozer gibi bir araç çalışabilir. Çayın yukarısında fabrika yok, atık atacak yer yok. Bir atık yok, neden böyle, bilemedim” diye konuştu.