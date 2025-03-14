Kastamonu’da girdikleri kütük arasında bulunan 9 yediuyur, yapılan sağlık kontrollerinin ardından ormana salındı.

Kastamonu’da bir tesisteki kütük içerisinde hayvan olduğu tespit edildi. Bunun üzerine tesis görevlileri Kastamonu Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerini arayarak bilgi verdi. Tesise gelen ekipler tarafından yapılan incelemede kavak kütüklerinin arasında 9 yediuyurun olduğu tespit edildi. Nesli tehlike altında bulunan yediuyurlar kütükten çıkartılarak alındı.

Ekipler, röntgen ile kütüğü kontrol ederek başka uyurgezerin olup olmadığını kontrol etti. Kütük içerisinden çıkartılan uyurgezer, yapılan sağlık kontrolünün ardından kavak ağaçlarının bulunduğu ormanlık alana bırakıldı.