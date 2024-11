Milli Eğitim Bakanlığının öncülüğünde pilot il olarak seçilen Kastamonu’da Öğretmen Akademisi’nin ardından açılan Biyografi Akademisi’nin ilk dersini Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Ömer Faruk Yelkenci verdi.

Milli Eğitim Bakanlığı öncülüğünde başlatılan ve 24 pilot ilden birisi olarak seçilen Kastamonu’da, Mart ayında açılışı yapılan Öğretmen Akademisi çatısı altında edebiyat, şehir ve kültür alanında seminerler düzenleniyor. Kastamonu’da son olarak akademilere biyografi ve müzik akademisi de eklendi. Kastamonu İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından tarihi Abdurrahmanpaşa Lisesi’nde düzenlenen törene "Biyografi Akademisi" açıldı. Akademinin ilk dersini Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Ömer Faruk Yelkenci verdi.

Kastamonu Valisi Meftun Dallı’nın da katıldığı akademide konuşan Bakan Yardımcısı Yelkenci, “Geçen yıl Öğretmen Akademisinin açılışı programında yine öğretmenlerimizle bir araya gelmiştik. Öğretmen akademilerimizin amacını tarif etmiştik. Bu tarifi yaparken de insanı, zamanı aşan mekanlarda belli bir yöntem dahilinde birbiriyle ve her biri koca bir evren olan, koca bir alem olan insanlarla temas ettirmektir demiştik. Geçen yıl Türkiye genelinde 24 şehirde uyguladığımız Öğretmen Akademilerimiz, her bir şehirde kendi özgü yapısına tebarüz etti ve her bir şehirde öğretmenlerimize yönelik olarak ayrı güzellikler doğurdu. Bu güzelliklere şahitlik ederken aklımıza yeni yeni düşünceler geldi elbet. Bunlardan bir tanesi de Osmanlı’da önemli bir gelenek olan Tabakat Geleneği yani bugünkü adıyla Biyografi Geleneği ve bununda en belirgin, en öncü temsilcisi olan Taşköprülüzade Ahmed Efendi aklımıza geldi. Dolayısıyla Türkiye genelinde bir Biyografi Akademisi başlatacaksak bunun yeri mutlaka ve mutlaka Kastamonu olmalıydı. Bu Biyografi Akademisinin ilk dersini verecek olan kişi de Taşköprülüzade Ahmed Efendi’ye daha öncesinde uluslararası arenada çalışmış olan kıymetli, muhterem İhsan Fazlıoğlu hocamız olmalıydı” dedi.

Taşköprülüzade Ahmed Efendi’ninŞakaiku’n-Numaniyye isimli kitabına atıfta bulunan Yelkenci, “Şakaiku’n-Numaniyye, gelincik çiçeği demektir. Gelinciklerin her yıl yeniden açmasıyla ölümsüz olduklarını yani gelinciklerin ölümsüzlük çiçeği olarak ifade edilmesi, yeniden açmalarıyla ifade edilmesi, dolayısıyla bu yönüyle baktığımız zaman öğretmenlerimizin yetiştireceği öğrencilerin ülkemize, milletimize ve tüm insanlığa yapacakları katkıyı düşündüğümüzde ve her yıl sizin elinize gelen güzel çocukları yetiştirmenizle bu ölümsüzlüğü benzer bir şekilde ortaya koyduğunuzu, bu ölümsüzlüğü yaşattığınızı düşünecek olursak ne kadar önemli bir meslek icra ettiğimizi de görmüş oluruz. Son bir not ile bitirmek istiyorum. Orhan Şaik Gökyay, Abdurrahmanpaşa Lisesi’nde öğretmenlik yapmıştır. Orhan Şaik Gökyay, ‘Bu Vatan’ şiiriyle bilinen bir şairimizdir ama ‘Destursuz Bağa Girenler’ isminde bir kitabı vardır. Lütfen bunu okuyalım, bu kitap bizlere çok şeyler katacaktır. Tek başına bir akademi gibi düşünebiliriz bu kitabı” diye konuştu.

Kastamonu İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Gümüş ise, “İnsan, zaman ve mekan ilişkisi içerisinde şehrimizin öncülerini tanımak, aynı zamanda şehrimizin kültürel ve manevi varlıklarını tanımak ve bunları da öğrencilerimize aktarmak amacıyla yine alanında öne çıkmış hocalarımızla öğretmenlerimizi buluşturacağımız Öğretmen Akademilerine geçen yıl başladık, bu yılda inşallah yeni bir yüz ile yeni iki tane daha akademi eklenerek devam ediyoruz. Geçen yıl edebiyat, kültür ve şehir akademisini yaptık, bu yıl ise biyografi ve müzik akademisini de ekledik. İnşallah bu akademilerde öğretmenlerimizin gönüllü katılımlarıyla çok daha güzel dönüşler alacağımıza inanıyoruz. Bizlere bu konuda en büyük desteği veren herkese ayrı ayrı teşekkürlerimizi sunuyorum” şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından İstanbul Medeniyet Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölüm Başkanı Prof. Dr. İhsan Fazlıoğlu, Biyografi Akademisi adı altında programa katılan öğretmenlere ders anlattı.