Kastamonu’nun Tosya ilçesinde bir köyde çıkan yangında çok sayıda ev alevlere teslim oldu. Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Kastamonu’nun Tosya ilçesinde bir köyde çıkan yangında çok sayıda ev alevlere teslim oldu. Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Olay, Kastamonu’nun Tosya ilçesi Gökçeöz köyü Ündük Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir evden çıkan yangın, çok sayıda eve sıçradı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Ekipler yangını söndürmek için çalışmalarını sürdürüyor.