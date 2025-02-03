Kastamonu’da doğuştan tüm iç organları ters konumda bulunan bir hastaya, kapalı yöntemle safra kesesi ameliyatı yapıldı. Nadir görülen bu vakada, başarılı operasyon sayesinde hasta sağlığına kavuştu.

Kastamonu Üniversitesi Tıp Fakültesi ile Eğitim ve Araştırma Hastanesi, şehirde daha önce yapılmamış ameliyatları gerçekleştirmeye devam ediyor. Bu meyanda, doğuştan tüm iç organları ters konumda bulunan (situs inversus totalis) bir hastaya laparoskopik (kapalı) safra kesesi ameliyatı gerçekleştirildi. Türkiye’de ve dünyada nadir görülen bu vakada, hastanın kalp, karaciğer, mide ve diğer iç organlarının ayna görüntüsü şeklinde ters konumda olduğu belirtildi. Sol tarafındaki ağrı şikâyetiyle Dr. Yasin Alper Yıldız’a başvuran hastanın, yapılan tetkikler sonucunda safra kesesi taşına bağlı ağrı yaşadığı tespit edildi. Daha önceki tetkiklerinde organlarının ters yerleşimli olduğunu bilen hasta, doktoruna güvenerek ameliyatı olmak istediğini ifade etti.

Hastanın geçmişinde akciğer hava yollarında genişleme (bronşiektazi) ve önceki ameliyatında akciğer kanaması yaşadığı tespit edilince, muhtemel riskleri en aza indirmek amacıyla ameliyat farklı bir yöntemle yapıldı. Anestezi ve Reanimasyon ekibi Prof. Dr. Zahide Doğanay ve Doç. Dr. Ayşe Yılmaz yönetiminde, hasta tam uyutulmadan belden uyuşturularak operasyona alındı.

Situs inversus vakalarında safra kesesi ameliyatı teknik olarak farklılık gösterdiğinden ve tam uyutulmadan yapıldığında karın içi havalanması sınırlı olabileceğinden, operasyon büyük deneyim gerektirdi. Genel Cerrahi Uzmanı Dr. Öğretim Üyesi Yasin Alper Yıldız tarafından gerçekleştirilen ameliyat başarılı bir şekilde tamamlandı. Hastanın ameliyat sonrası dikişleri alınıp kontrolleri yapıldı ve sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Dr. Öğretim Üyesi Yasin Alper Yıldız, Kastamonu’da Genel Cerrahi Kliniği ile Cerrahi Onkoloji Kliniğinin iş birliğiyle birçok cerrahi operasyonun başarıyla yapıldığını belirterek, "Daha önce Ankara ve İstanbul gibi büyük şehirlere giden hastaların artık buralara gitmesine gerek kalmadı. Kalın bağırsak, karaciğer, pankreas kanser vakaları, laparoskopik fıtık ameliyatları ve birçok laparoskopik operasyon ile endoskopik işlemi, büyük şehirlerle yarışacak seviyede Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesinde gerçekleştiriyoruz" dedi.