Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, “En İyi Narkotik Polisi Anne Projesi" çerçevesinde son bir hafta içerisinde, toplam 827 anne ve anne adayına bilgilendirmede bulundu.

Kastamonu’da iki otomobil şarampole uçtu: 1 ölü, 1 yaralı

Kastamonu’da iki otomobil şarampole uçtu: 1 ölü, 1 yaralı

Kastamonu’da polis ekipleri tarafından “En İyi Narkotik Polisi Anne Projesi" çerçevesinde düzenlen seminerlerde, son bir haftada 827 kişi bilgilendirildi.

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