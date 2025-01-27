Kastamonu’da polis ekiplerince 3 şüphelinin üzerinde eşyalarında yapılan aramada 195 adet ecstasy maddesi ile 2 bin 772 sentetik ecza hapları ele geçirildi.

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Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, şüpheli davranışlar sergileyen 3 şahsın üst ve eşyalarında arama gerçekleştirdi. Yapılan arama sonucunda 195 adet ecstasy maddesi ile 2 bin 772 adet sentetik ecza hapı ele geçirildi. Uyuşturucu maddelerle ilgili olarak 3 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

Kaynak: iha