Kastamonu’nun Tosya ilçesinde haklarında yakalama kararı bulunan 4 kişi polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Tosya İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından aranan şahıslara yönelik yürütülen çalışmalar neticesinde, "hırsızlık" suçundan aranan A.B., "dolandırıcılık" suçundan aranan B.A., "nafaka hükümlerine uymamak" suçundan aranan M.T. ve "kaybolmuş eşya üzerinde tasarruf" suçundan aranan V.U. yakalanarak gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şahıslar, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.