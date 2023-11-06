Kastamonu’da uyuşturucu madde ticaretinden haklarında kesinleşmiş haber cezası bulunan 2 şahıs, polis ekipleri tarafından yakalanarak tutuklandı.

Kastamonu’da köy mezarlığında çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor Kastamonu’da köy mezarlığında çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından aranan şahıslara yönelik yürütülen çalışmalar çerçevesinde, ‘uyuşturucu madde ticareti’ suçundan 2 yıl 1 ay ve 1 yıl 8 ay kesinleşmiş cezası bulunan 2 şahız yakalanarak gözaltına alındı.

Şahıslar işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkartılan şahıslar tutuklandı.