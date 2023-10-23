Kastamonu-İnebolu karayolu üzerinde aracın çarptığı ayı telef oldu.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu-İnebolu karayolu Seydiler ilçesinde Yağlıca mevkiinde yola aniden çıkan ayıya, sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen araç çarptı. Kazada ayı, yol kenarında telef olurken, araç sürücüsü ise olay yerinden kaçtı. Vatandaşların fark etmesi üzerine bölgeye Doğa Koruma ve Milli Park Kastamonu İl Şube Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. DKMP ekipleri, telef olan ayıyla ilgili incelemelerde bulundu. Ardından telef olan ayı, bulunduğu yerden DKMP ekiplerince kaldırıldı.