Kastamonu’da polis ekipleri tarafından durdurulan ve abart egzoz takılı olduğu tespit edilen otomobil trafikten men edildi.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan denetimde bir otomobilde abart egzoz takılı olduğu tespit edildi. Ekipler tarafından araca 6 bin 439 Türk Lirası idari para cezası uyguladı. Ayrıca, araç mevzuata uygun duruma gelecek şekilde eksikliklerinin giderilmesi sürecine kadar trafikten men edildi.