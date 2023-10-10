Yasadışı yollarla Türkiye’ye geldikleri ve Kastamonu’da bir ikamette saklandıkları tespit edilen 9 düzensiz göçmen yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, Afganistan uyruklu 9 kişinin yasadışı yollarla önce Türkiye’ye ardından ise Kastamonu’ya geldiklerini tespit etti. Merkez İnönü Mahallesi’nde bir ikamette saklandıkları tespit edilen düzensiz göçmenlerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

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Ekipler tarafından ikamete yapılan operasyonda Afganistan uyruklu olduğu öğrenilen 9 düzensiz göçmen yakalandı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şahıslar, sınır dışı işlemleri için İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edildi.