Kastamonu’nun Taşköprü ilçesinde polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda 8 adet ruhsatsız tabanca, farklı miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Taşköprü İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalar neticesinde, 8 ayrı şahıs üzerinden 8 adet ruhsatsız tabanca ve tabancalara ait toplam 107 adet fişek ele geçirildi. 6 ayrı şahıs üzerinde ise çeşitli miktarda esrar, metamfetamin ve sentetik ecza hap ele geçirildi.

Şahıslar hakkında adli işlem başlatıldı.