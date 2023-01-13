Kastamonu’da, 1506 yılında inşa edilen Nasrullah Kadı Camii, bakım çalışmaları sebebiyle 20 gün boyunca ibadete kapalı kalacak.

Kastamonu’da, 1506 yılında inşa edilen Nasrullah Kadı Camii, bakım çalışmaları sebebiyle 20 gün boyunca ibadete kapalı kalacak.

Kastamonu il merkezinde bulunan Nasrullah Kadı Camii, cuma namazının ardından ibadete kapatılacak. 1506 yılında Kadı Nasrullah tarafından inşa edilen tarihi camide, ibadete kapalı kaldığı süre boyunca onarım ve bakım çalışmaları yapılacak. Kastamonu Vakıflar Bölge Müdürlüğü’nden verilen bilgiye göre, tarihi Nasrullah Kadı Camii 3 Şubat tarihinde yeniden ibadete açılacak.

Kastamonu Vakıflar Bölge Müdürlüğü’nden yapılan yazılı açıklamada, “Mülkiyeti Nasrullah Kadı Camii Şerifi Vakfı’na ait, Kastamonu il merkezinde bulunan Nasrullah Kadı Camiinde Vakıflar Genel Müdürlüğü Kastamonu Bölge Müdürlüğümüzce kullanımdan kaynaklı yer yer basit sıva onarımları ve badana işlemi yapılması gerekliliği doğmuştur. Yenilemeler çerçevesinde ahşap döşemenin sağlamlaştırılması, kirlenen halılarının temizlenmesi şeklindeki bakım-onarımı, caminin restorasyonu aşamasında alınan ve Bölge Müdürlüğümüzce konservasyonu sağlanan hat yazısı levhaların konumlandırılması/yerlerine asılması çalışmalarının yapımına başlanacaktır. Bu çerçevede, son cemaat mahalli ibadete açık olacak şekilde cami, 13 Ocak 2023 Cuma günü, cuma namazı sonrasında ibadete kapatılacaktır. Yapılacak iyileştirme çalışmaları sonrasında Nasrullah Kadı Camii 3 Şubat 2023 cuma namazı ile birlikte yeniden ibadete açılacaktır” denildi.