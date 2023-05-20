Kastamonu’nun Cide ilçesi açıklarında karaya oturan yük gemisini kurtarma çalışmaları 48’inci gününde devam ediyor. Üzerinde lüks araçların, elektronik cihazların ve değerli eşyaların bulunduğu gemideki 490 konteynerden 100’ü tahliye gedildi.

Yunanistan’daki Pire Limanından Gürcistan’a giderken dümeninin kilitlenmesi neticesinde sürüklenen gemi, 2 Nisan tarihinde Kastamonu’nun Cide ilçesine bağlı Alayazı köyü açıklarında karaya oturdu. Antigua ve Barbuda bandralı, "Maren" adlı yük gemisini kurtarma çalışmaları 48 gündür devam ediyor. Altında yaklaşık 50 metrelik yırtık oluştuğu öğrenilen gemindeki 490 konteynerden 100’ü tahliye edilerek Samsun Limanına götürüldü. Samsun’da Gümrük Müdürlüğü ekiplerince konteynerlerin incelemeye alınacağı ve akabinde de başka bir gemi ile Gürcistan’a gönderilmesi planlanıyor. Geminin personeli ise daha önceden tahliye edilerek Cide’de bir otele yerleştirildi. Aldığı hasar sebebiyle tamirinin yapım maliyetini geçtiği gerekçesiyle konteynerler boşaltıldıktan sonra parçalara ayrılacak geminin hurdaya çıkartılacağı belirtildi. Yük gemisinde devam eden çalışmalar ise dron ile görüntülendi. .

“Gemide elektronik eşyalar, lüks araçlar, zirai tarım ürünleri bulunuyor”

Cide’nin Alayazı köyünde yaşayan eden Nuri Kaysal, “Yaklaşık 1,5 ay önce geminin saat 02.00 civarlarında bütün ışıkları yanar vaziyette kıyıya doğru yanaştığını gördük. Sonra sabah kalkıp baktığımızda geminin kıyıya vurduğunu gördük. Ardından teknelerle geminin yanına gelip ’yardımcı olabileceğimiz bir şey var mı’ diye sorduk. Ardından Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı ekipleri gelerek geminin kurtarılması için çalışma başlattı. Çalışmalar halende sürüyor. Gemide 490 tane konteyner olduğu söyleniyor. İçerisinde elektronik eşyalar, lüks araçlar, tarım ürünlerinin olduğundan bahsediliyor. 100 tane konteyneri gemiden aldılar, karaya vurduğu günden beri çalışıyorlar. Şu anda gemide 390 tane konteyner kaldı. Görüldüğü üzere burada çalışıyorlar” dedi.

“Geminin alt kısmında büyük yarıklar var, o yüzden hurdaya ayrılacak”

Geminin alt kısmında kayalıklara çarpması sebebiyle büyük yarıklar oluştuğunu ifade eden Nuri Kaysal, “Gemiden konteynerlerin tahliyesinin kış ayına kadar süreceği söyleniyor. 4-5 ay daha geminin burada olacağından bahsediliyor. Tam olarak bir zaman verilemiyor. Geminin alt kısmında çok büyük yarık var. Bu yüzden tamir edilemiyormuş. Tamir masrafı geminin yapımından daha fazla olduğu için geminin kesilip götürüleceği söyleniyor. Şu anda geminin karaya oturduğu yer 7,5 metre civarındadır. Alçalarak geldiği için burada denizde bazı kıyılar taşlık, bazı kıyılar da kum şeklindedir. Gemi, taşlara vura vura gelerek burada kıyıya oturmuş. Geminin şu anda bulunduğu yer kumsal” diye konuştu.