Kastamonu’nun Tosya ilçesinde bir evde yapılan aramalarda 46 kök Hint keneviri ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Tosya İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu madde kullanan ve satan şahıslara yönelik yürütülen çalışmalar çerçevesinde B.A. isimli şahsın Tosya ilçesindeki ikametlerinde arama yapıldı. Yapılan aramalarda 46 kök Hint keneviri, 6,38 gram esrar, 0,25 gram kenevir tohumu, 2,4 gram zıvana ele geçirildi.

Olayla ilgili B.A. isimli şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.