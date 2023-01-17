Kastamonu’da polis ekipleri tarafından 6 ay sürdürülen çalışmalar neticesinde 45 ayrı adrese operasyon gerçekleştirildi. Operasyonlarda gözaltına alınan 4 şüpheli adliyeye sevk edilirken, 32 şahıs hakkında da adli işlem başlatıldı.

Kastamonu’da polis ekipleri tarafından 6 ay sürdürülen çalışmalar neticesinde 45 ayrı adrese operasyon gerçekleştirildi. Operasyonlarda gözaltına alınan 4 şüpheli adliyeye sevk edilirken, 32 şahıs hakkında da adli işlem başlatıldı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Kastamonu il merkezi, Bozkurt, Daday ve Araç ilçeleri ile Adıyaman, Düzce ve Sinop illerinde 45 ayrı adrese operasyon düzenlendi. Operasyonlarda yapılan aralamalarda 89 bin 76 adet doldurulmuş makaron, 7 bin 300 adet boş makaron, 133 kilogram kıyılmış tütün, 1 adet elektronik makaron doldurma makinesi, 1 adet elektrikli sigara sarma makinesi, 19 adet manuel sigara sarma makinesi, bin 573 adet farklı markalardan kesilmiş TPDK bandrollü bin 800 gram nargile melası, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 35 adet av tüfeği fişeği, ve 1 adet kurusıkı tabanca ele geçirildi.

Olayla ilgili 32 şahıs hakkında "5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Muhalefet" adli, "4733 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Muhalefet" suçundan idari işlem başlatıldı. Öte yandan, operasyonlarda gözaltına alınan 4 şüpheli ise işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.