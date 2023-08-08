Kastamonu Orman Bölge Müdürlüğü tarafından yabani elma, yabani erik, kızılcık, kiraz, badem, ahlat, mahlepten oluşan yaklaşık 400 bin adet yabani meyve üretimi gerçekleştirildi.

Kastamonu Orman Bölge Müdürlüğü tarafından fidan ve tıbbi aromatik bitki üretimiyle ilgili veriler paylaşıldı. Açıklanan verilere göre, Kastamonu Orman Bölge Müdürlüğü Kastamonu Fidanlık Müdürü Levent Teroğlu, dağlarda dikilen her fidanda emeklerinin olduğunu belirterek, “Dağlara dikilen her fidanda sizlerin emeği var. Uzun süren yağışların ardından artan sıcaklara rağmen ot alma ve diğer bakım faaliyetleri devam ediyor. Ülkemizin ihtiyacı olan fidan ve tıbbi aromatik bitki temini için canla başla çalışan tüm ekibimize teşekkür ediyoruz” dedi.

2023 yılında 1 milyon 170 bin adet fidan üretimi hedeflediklerini söyleyen Kastamonu Fidanlık Müdürü Levent Teroğlu, “2023 yılında üretim programı 1 milyon 170 bin olan Orman Fidanlık Müdürlüğü’nde yabani elma, yabani erik kızılcık, kiraz, badem, ahlat, mahlepten oluşan yaklaşık 400 bin adet yabani meyve üretimi gerçekleştirildi. Ayrıca Adaçayı, kekik, ekinezya, oğul otundan oluşan yaklaşık 200 bin adet tıbbi aromatik bitki üretimi gerçekleştirildi” diye konuştu.