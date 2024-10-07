Kastamonu’da altyapı çalışmaları tamamlanan 4 ilçede doğalgaz arz töreni gerçekleştirildi. İlçelerde düzenlenen törenlere katılan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Nevzat Şatıroğlu, "Türkiye’nin yüzde 85’i şu anda doğal gaz konforuyla tanışmış durumda" dedi.

Kastamonu’nun Azdavay, Pınarbaşı, Şenpazar ve İhsangazi ilçelerinde başlatılan doğalgaz altyapı çalışmaları tamamlandı. 4 ilçede yaşayan vatandaşlar, düzenlenen arz törenin ardından doğalgaza kavuştu. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Nevzat Şatıroğlu’nun katılımı ile 4 ilçede de doğalgaz arz töreni düzenlendi. Törenlerde konuşan Bakan Yardımcısı Satıroğlu, Kastamonu için önemli bir günde bir araya geldiklerini ifade etti.

Azdavay ilçesindeki törende konuşan Satıroğlu, doğalgazın Türkiye’de 2002 yılında 5 ilde 500 bin hanede kullanıldığını ifade ederek, “Bugün 20 milyon konut doğal gaz kullanıyor. Yani Türkiye’nin yüzde 85’i şu anda doğal gaz konforuyla tanışmış durumda. Yine 2002 yılında ülkede sadece sanayi ile beraber 17 milyar metreküp doğal gaz tüketen ülkeydik. Bugün 2023 itibariyle 50 milyar metreküp doğal gaz kullanan bir ülke haline geldik” dedi.

AK Parti Kastamonu Milletvekili Fatma Serap Ekmekci ise 22 yıllık AK Parti iktidarında Kastamonu’nun vizyon projelerle buluştuğunu belirterek Kastamonu’nun 2 yıl içinde 19 ilçesinin tamamının doğal gaza kavuşacağını söyledi.

Törenlerde yapılan törenlerin ardından doğalgaz meşaleleri yakıldı. Duaların ardından ilçelere doğalgaz arzı sağlandı.