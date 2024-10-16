Kastamonu’da polis ekipleri tarafından yapılan aramada 33 bin 400 adet doldurulmuş makaron ele geçirildi. Olayla ilgili 1 kişi hakkında adli işlem başlatıldı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri tarafından tütün ve tütün mamulleri kaçakçılığına yönelik yürütülen mücadele çerçevesinde il merkezindeki bir adreste yapılan aramada bin 670 paket halinde 33 bin 400 adet doldurulmuş makaron ele geçirildi. Operasyonda yakalanan 1 şüpheli şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.