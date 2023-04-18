Kastamonu’nun İnebolu ilçesinde ‘İnebolu Ahşap Sera’ projesi çerçevesinde üreticilere 3 ton solucan gübresi dağıtıldı.

İnebolu Kaymakamlığı, İnebolu İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, İnebolu Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ile İnebolu Köylere Hizmet Götürme Birliği işbirliğinde başlatılan ‘İnebolu Ahşap Sera’ projesi çerçevesinde, sera üreticilerine 3 ton solucan gübresi dağıtıldı. Solucan gübresi dağıtım törenine İnebolu Kaymakamı Ahmet Vezir Baycar, İnebolu İlçe Tarım ve Orman Müdürü Hülya Karaaslan ile çiftçiler katıldı.

“100 aile hedefimizi daha çok arttıracağız”

İnebolu Ahşap Sera projesiyle 100 aile hedeflerini arttıracaklarını belirten İnebolu Kaymakamı Ahmet Vezir Baycar, “İnebolu, seracılık noktasında potansiyeli olan bir ilçemiz. Bizim de seracılıkla ilgili bir hamlemiz var, serayı inşallah arttıracağız. Aklımıza hemen siz geldiniz. Dedik ki ’solucan gübresini hemen vatandaşlarımıza tanıtalım ve ilkini de biz hediye edelim.’ 3 ton solucan gübremizi 150 ailemize verelim ve vatandaşlarımız bu gübreyi denemiş olsun istedik. Böyle bir üretim artışı inşallah olacak" dedi.

Solucan gübrelerinin çiftçilere hayırlı olması temennisinde bulunan İnebolu İlçe Tarım ve Orman Müdürü Hülya Karaaslan ise dağıtılan gübrelerin önemi ile ilgili bilgiler verdi.