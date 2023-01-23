Yarışmada dereceye giren sporculara ödülleri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Şube Müdürü Adem Keloğlu tarafından verildi. Ödüllerini alan sporcular Mayıs ayında Ankara’da düzenlenecek şampiyonada mücadele edecek.

Kastamonu Bilardo Temsilciliği tarafındn düzenlenen 3 Bant Bilardo İl Birinciliği sona erdi. Yarışmada ilk üç sırayı alan Cemal Akay, Satı Ekici, M

Hobi olarak öğrendiği terzilik, ekmek teknesi oldu

Hobi olarak öğrendiği terzilik, ekmek teknesi oldu

Kastamonu Bilardo Temsilciliği tarafından düzenlenen 3 Bant Bilardo İl Birinciliği’nde sporcular kıyasıya mücadele etti.

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