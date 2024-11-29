Kastamonu’da jandarma ekipleri, 3 ayrı suçtan 10 yıl 4 ay hapis cezası ile aranan şahsı yakalayarak cezaevine teslim etti.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Arama Timi (JASAT) ekipleri tarafından hakkında yakalama kararı bulunan şahıslara yönelik yürütülen çalışmalar neticesinde; Kastamonu’nun merkez ilçesinde 3 ayrı suçtan 10 yıl 4 ay hapis cezası ile aranan B.D. isimli şahıs yakalandı. Adli makamlara sevk edilen şahıs tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.