Kastamonu’da etkili olan kar yağışları sebebiyle kapanan 283 köy yolunda çalışma başlatıldı.

Kastamonu’da iki gündür etkili olan kar yağışı özellikle etkisini yüksek rakımlı bölgelerde sürdürdü. Kar yağışı sebebiyle Merkez ilçede 10, Abana ilçesinde 8, Ağlı ilçesinde 8, Azdavay ilçesinde 16, Bozkurt ilçesinde 25, Cide ilçesinde 10, Çatalzeytin ilçesinde 38, Devrekani ilçesinde 27, Doğanyurt ilçesinde 4, Hanönü ilçesinde8, İnebolu ilçesinde 55, Küre ilçesinde 28, Pınarbaşı ilçesinde 25, Seydiler ilçesinde 3, Şenpazar ilçesinde 16, Taşköprü ilçesinde 2 olmak üzere toplam 283 köy yolu ulaşıma kapandı. Kastamonu İl Özel İdaresi ekipleri kapanan köy yollarının yeniden ulaşıma açılması için çalışmalarını sürdürüyor.