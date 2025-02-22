Kastamonu’nun İhsangazi ilçesinde 25 yıl muhtarlık yapan ve 92 yaşında hayatını kaybeden vatandaş, son yolculuğuna uğurlandı.

Kastamonu’nun İhsangazi ilçesinde 25 yıl muhtarlık ile 18 yıl bir siyasi partinin ilçe başkanlığı görevini yürüten 92 yaşındaki İhsan Ayan, hayatını kaybetti. 31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerinde sandığa yürüyerek giderek vatandaşlık görevini yerine getirmeyi ihmal etmeyen İhsan Ayan, ikindi namazına müteakiben kılınan cenaze namazının ardından İhsangazi ilçesindeki aile kabristanına defnedildi.

Cenaze namazına katılan yüzlerce vatandaş, Ayan için son görevini yerine getirdi.