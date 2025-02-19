Kastamonu’da son günlerde etkili olan kar yağışı sebebiyle 206 köyün yoluna ulaşım sağlanamıyor.

Kastamonu’da özellikle sahil bölgesinde son günlerde kar yağışı etkili oluyor. Kastamonu’da kar yağışı sebebiyle il genelinde 206 köye ulaşım sağlanamıyor. Kar yağışının etkisini iç kesimlerde de arttırması beklenirken, Kastamonu İl Özel İdaresi ekiplerinin de kar yağışı sonrası kapanan köy yollarını ulaşıma açabilmek için çalışmaları aralıksız sürüyor. Kastamonu Özel İdaresi ekipleri, sahil bölgesinde yoğun olarak çalışmalarını yürütüyor.

Buna göre, Merkez’de 45, Abana’da 4, Ağlı’da 5, Azdavay’da 5, Bozkurt’ta 16, Çatalzeytin’de 19, Daday’da 8, Devrekani’de 11, Doğanyurt’ta 12, İhsangazi’de 7, İnebolu’da 32, Küre’de 14, Şenpazar’da 2, Taşköprü’de 12 ve Tosya’da 14 olmak toplam il genelinde 206 köy yoluna ulaşım sağlanamıyor.

Ekipler, karla mücadele kapsamında kış mevsiminin başlamasıyla birlikte şu ana kadar bin 733 köyün yolunu ulaşıma açarken, toplamda 18 bin 696 kilometrelik köy yolu ağında karla mücadele çalışması yürüttü.