Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan verilere göre, Kastamonu’da, 2024 yılında 6 bin 192 konut satışı gerçekleşti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2024 yılı konut satış istatistiklerini açıkladı. TÜİK Başkanlığı tarafından verilen bilgiye göre, Kastamonu genelinde 2024 yılında, erkekler yüzde 60,4 pay ile 3 bin 737, kadınlar ise yüzde 35,3 pay ile 2 bin 187 konut sahibi olurken, yüzde 1,7 pay ile 107 konut ortaklar tarafından satın alındı. 2024 yılında Kastamonu’da toplam konut satış sayısı geçen yıla göre yüzde 23,6 artarak 6 bin 192 adet oldu. İpotekli konut satışları geçen yıla göre yüzde 36,1 azalarak 500 adet olurken, diğer konut satışları yüzde 34,7 artarak 5 bin 692 adet olarak kayıtlara geçti.