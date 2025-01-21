Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan verilere göre, Kastamonu’da, 2024 yılında 6 bin 192 konut satışı gerçekleşti.

Domuz avında kazara arkadaşını öldürdü Domuz avında kazara arkadaşını öldürdü

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2024 yılı konut satış istatistiklerini açıkladı. TÜİK Başkanlığı tarafından verilen bilgiye göre, Kastamonu genelinde 2024 yılında, erkekler yüzde 60,4 pay ile 3 bin 737, kadınlar ise yüzde 35,3 pay ile 2 bin 187 konut sahibi olurken, yüzde 1,7 pay ile 107 konut ortaklar tarafından satın alındı. 2024 yılında Kastamonu’da toplam konut satış sayısı geçen yıla göre yüzde 23,6 artarak 6 bin 192 adet oldu. İpotekli konut satışları geçen yıla göre yüzde 36,1 azalarak 500 adet olurken, diğer konut satışları yüzde 34,7 artarak 5 bin 692 adet olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: iha