Kastamonu’nun Taşköprü ilçesine bağlı Erik köyünde 100 yılı aşkın süredir sürdürülen gelenekle Hıdırellez etkinlikleri, yağmur duasıyla beraber yapıldı.

Kastamonu’nun Taşköprü ilçesine 30 kilometre uzaklıkta bulunan Erik köyünde 2 asrı aşan gelenekle Hıdırellez, yağmur duasıyla kutlanıyor. Bereketli bir sezon için yağmur duası eden köylüler, kesilen adaklarla hazırlanan hayır yemeğini vatandaşlara ikram etti. Etkinliğe katılan vatandaşlar bereketli bir yıl geçmesi için dua etti.

200 yıldan fazla süredir geleneğin köyde yaşatıldığını belirten Erik Köyü Muhtarı Şaban Yamalı, "Uzun yıllardır bunu köyümüzde geleneksel olarak yapıyoruz. Derneklerimiz ve yardımsever kardeşlerimizin sayesinde 21 tane adak kestik. Katılan herkese teşekkür ederiz. En az 2 asırdır bunu sürdürüyoruz. Dedelerimiz bile ne kadar devam ettiğini bilmiyor. Her yıl yaparız. Pandemi sebebiyle 2 yıl yapamamıştık. O seneler de kurak geçti. 2 yıldır tekrar yapıyoruz, yağmur yağıyor" dedi.