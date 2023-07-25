Kastamonu’da "kasten adam öldürme" ve "tefecilik" suçlarından kesinleşmiş 19 yıl hapis cezası ile aranan hükümlü yakalandı.

Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, çeşitli suçlardan aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor. Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından yapılan teknik ve fiziki çalışmalar neticesinde "kasten öldürme" suçundan 15, "tefecilik" suçundan da 4 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan R.E., yapılan operasyonla gözaltına alındı. Hükümlü, işlemlerinin ardından Kastamonu E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.