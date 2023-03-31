Kastamonu’da iki gündür etkili olan yoğun kar yağışı sebebiyle kapanan 15 köy yolunun ulaşıma açılması için çalışmalar sürüyor.

Kastamonu’da iki gündür etkili olan yoğun kar yağışı, yüksek kesimlerde dün gece saatlerine kadar devam etti. Kar yağışı sebebiyle köy yolları da ulaşıma kapandı. Kar yağışının ardından Ağlı ilçesinde 2, Azdavay ilçesinde 5, İnebolu ilçesinde 5 ve Küre ilçesinde 3 olmak üzere toplam 15 köy yolu ulaşıma kapandı. Kapalı köy yollarının ulaşıma açılması için Kastamonu İl Özel İdaresi ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.