Bu yıl 14’üncüsü gerçekleştirilen Ahilik Kültürü Haftası ve Esnaf Bayramı, Kastamonu’da çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Bu yıl 14’üncüsü gerçekleştirilen Ahilik Kültürü Haftası ve Esnaf Bayramı, Kastamonu’da çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Kastamonu Ticaret İl Müdürlüğü ile Kastamonu Esnaf ve Sanatkarları Odaları Birliği işbirliğinde Kastamonu Belediyesi’nin de destekleriyle Nasrullah Meydanı’nda tören düzenlendi. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan tören, mehteran ekibinin çaldığı marşlarla devam etti. Törende konuşan Kastamonu Belediye Başkanı Rahmi Galip Vidinlioğlu, “İki yıldır pandemi sebebiyle kutlayamadığımız Ahilik Haftamızı bu yıl pandeminin de bitmesiyle birlikte kutluyoruz. İki yıllık süreçte esnaflarımızın en zor süreçlerden geçtiği bir dönemi birlikte atlattık. Her daim hem komşuluk ilişkilerimizde hem beşeri

ilişkilerimizde Allah’a şükürler olsun ki toplumumuzda dayanışmamız var oldu, var olacak. Bu süreci belki de dünyada en az hasarla atlatan ülkelerden bir tanesi olduk. Hem sağlık anlamında hem ekonomik anlamda böyle oldu. Tabii ki bu binlerce yıllık geleneğe sahip olan bir millet olmanın da kendi iç dinamiklerini oluşturması açısından ne kadar kayda değer olduğunu gördük. Ahilik teşkilatı bir iç disiplindir. Ahi Evran’dan başlayan gelenek. Restorasyonunu hep birlikte yaptığımız Ahi Şorba türbesinin de açılışını birlikte yaptık. Bu bölgenin de merkezi Kastamonu’ydu. O kültür ile birlikte esnaf dayanışmasının hem de esnafın denetlenmesinin ne kadar üst seviyede olduğunu ecdattan bu yana görmüş olduk. Allah’a şükürler olsun dönüp baktığımızda Kastamonu o anlamda hem maneviyatı yüksek bir il olması hem vatan millet bağının çok güçlü olması sebebiyle esnafın da hiç hileye hurdaya tevessül etmediği yerlerden bir tanesi olmuştur. İnşallah bu geleneği bu şekilde devam ettiririz. Birliğimiz beraberliğimiz daim olsun. Böyle bir dönemde esnaflarımızın yanında olduk ve onlarla birlikte yürüdük. Ecdadın yolundan yürüyenlerden etsin" dedi.

“Ülkemizde alınan önlemlerle birlikte ekonomik bir dengelenme sağlandı”

Son 2-3 yıldır dünyanın içerisinden geçtiği zorlu süreçlerin olduğunu hatırlatan AK Parti Kastamonu Milletvekili Metin Çelik ise, “Pandemi ile başlayın savaş ile farklı bir hüviyete bürünen daha ağır koşullara neden olan bu süreçte dünyanın bütün ekonomileri, büyük devletleri ve ekonomileri bu süreci en ağır şekilde yaşıyorlar. Tabii ki bunun da ülkemize yansımaları oldu. Bu yansımaları ülkemizin tüm kesimleri olduğu gibi çiftçisinden askeri ücretlisine, esnafına, emeklisine, işçisine olduğu gibi esnaflarımızdan bu süreçten en az şekilde etkilenmesi için Cumhurbaşkanımız ve hükümetimiz gerekli önlemleri aldı, bundan sonra da inşallah almaya devam edecek. Son birkaç aydır ülkemizde alınan bu önlemlerle birlikte ekonomik bir dengelenmenin sağlanmaya başladığını, önümüzdeki aylardan itibaren bunun daha hissedilir olacağını söyleyebilirim,inşallah her şey milletimizin refahı ve mutluluğu için. Esnafımız da muhakkak bu süreçten etkilenmiştir. Onlar adına da gereken adımları Sayın Cumhurbaşkanımız aldılar, inşallah bundan sonraki süreçte de esnafımızın yanında olmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

“Kastamonu, ahilerin güçlü varlık gösterdiği müstesna şehir olmuştur”

Vali Avni Çakır da, “800 yıldan fazladır bu topraklarda toplumsal sorumluluk, hizmette mükemmellik, dürüstlük ve doğruluk, ortak yaşama ve birlikte kazanmayı düstur edinen esnaf ve sanatkarlarımız sayesinde devlet-millet bütünleşmesi sağlanmış, milli bağlarımız kadim Anadolu’nun her bir köşesinde perçinlenmiş, Ahilik

güven ve huzurun tesisine aracılık etmiştir. Ahiler, Anadolu’da birliğin, beraberliğin, kardeşliğin mayasını oluşturmuştur. Ahilik sistemi, insani ötekileştirmeden bir dayanışma ve kardeşlik modeli ortaya koymuştur. Ahilik bağrından pek çok üstün değer çıkartan Kastamonu’da da medeniyetimizin kadimleşmesinde önemli rol oynamıştır. Kastamonu, Ahilerin güçlü varlık gösterdiği bir müstesna şehir olmuştur. Tarihte 40’dan fazla meslek erbabının faaliyet gösterdiği bu şehir, zengin kentsel altyapıya sahip, toplumsal refahın yüksek olduğu, beylikler devrinde ve Osmanlı İmparatorluğu devrinde en ucuz ve bol üretim yapan Anadolu kentleri arasına adını yazdırmıştır. Bunun da nedenlerinden birisi güçlü bir Ahi örgütünün varlığı olmuştur” şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından çırak, kalfa ve ustalık belgesi almaya hak kazananlara belgeleri verildi. Daha sonra esnaflıkta 50. yılını dolduran esnaflara da plaketleri takdim edildi. Sepetçioğlu halk oyunundan sonra peştamal kuşatma gösterisiyle tören sona erdi. Törenin sonunda vatandaşlara ve esnaflara ahilik pilavı ikram edildi.