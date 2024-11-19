Kastamonu Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, Çatalzeytin ilçesinde 100 tonluk su hasadı havuzu kurarak verimli sulama uygulamalarını başlattı.

Kastamonu Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Koordinasyon ve Tarımsal Veriler Şube Müdürlüğü’nün hazırladığı, Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığı tarafından onaylanan “Tarımda Tasarruflu Su Kullanma Programı” kapsamında, Kastamonu’nun Çatalzeytin ilçesinde kurulan “Örnek Aronya Bahçesinde Su Hasadı ile Etkili ve Verimli Sulama Uygulamalarının Yaygınlaştırılmasına Dair Demonstrasyon Alanı” projesi tamamlandı. Proje çerçevesinde Tarım ve Orman İl Müdürü Bekir Yücel Tanrıkulu, projeyi yerinde inceleyerek çalışmalar hakkında bilgi aldı. Programa, İl Tarım ve Orman Müdür Yardımcısı Özcan Gazioğlu, Koordinasyon ve Tarımsal Veriler Şube Müdürü Uğur Ertop, Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürü Ümit Uçar, Çatalzeytin İlçe Tarım ve Orman Müdürü İsmail Kaş, proje koordinatörleri Ziraat Yüksek Mühendisi Neriman Delge ve Ziraat Mühendisi Kadir Çavdar da katıldı.

Su hasadı amacıyla kurulan ve 100 ton kapasiteli jeomembran havuz, damla sulama sistemi ile donatılan 7 dekar aronya bahçesinin sulanmasında kullanılacak.

Kastamonu Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, su hasadının tarımsal üretimde sürdürülebilir ve çevre dostu bir sistem sunduğuna dikkat çekilda. Açıklamada, “Su hasadı, toprak erozyonunu kontrol altına almanın yanı sıra kırsal ve kurak alanlarda içme ve tarımsal su ihtiyacını karşılamaktadır. Basit, ucuz, yenilenebilir, etkili ve kolayca adapte edilebilen bu sistem, su kaynaklarının giderek azaldığı günümüzde tarımsal üretim faaliyetleri için büyük önem arz etmektedir. Bakanlığımız ve İl Müdürlüğümüz olarak bu tür projelere desteğimiz sürecektir” ifadelerine yer verildi.