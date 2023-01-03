Kastamonu’da, il merkezi ve yüksek kesimlerinde 1 haftadır etkisini sürdüren yoğun sis, görüş mesafesini 30 metreye kadar düşürüyor. Sis ile birlikte bölgede soğuk havada etkili oluyor.

Kastamonu’da, il merkezi ve yüksek kesimlerinde 1 haftadır etkisini sürdüren yoğun sis, görüş mesafesini 30 metreye kadar düşürüyor. Sis ile birlikte bölgede soğuk havada etkili oluyor.

Kastamonu’da il genelinde yoğun sis, yüksek kesimlerde de 1 haftadır etkili olmaya devam ediyor. Yoğun sis sebebiyle başta il merkezi olmak üzere Doğu Çevreyolu ve Batı Çevreyolu, il merkezi ile ilçeleri birbirine bağlayan karayollarında görüş mesafesi yer yer 30 metreye kadar düşüyor.

1 haftadır il merkezinde etkisini sürdüren yoğun sis sebebiyle sürücüler zor anlar yaşadı. Sis sebebiyle çok sayıda maddi hasarlı ve yaralamalı trafik kazası meydana gelirken, polis ve jandarma trafik ekipleri ise sis sebebiyle yaşanabilecek kazların önüne geçmek için vatandaşlara hız ve takip mesafesi kurallarına uymaları yönünde uyarıda bulundu.

Sis ile birlikte Kastamonu’da şehir merkezinde soğuk havada etkili oluyor. Kastamonu’da termometreler sıfırın altında 5 dereceye kadar düştü.