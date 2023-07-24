TÜİK tarafından açıklanan verilere göre, Kastamonu 2022 yılında yurt dışından en fazla göç alan 61. il oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı (TÜİK)

iç göç istatistiklerini açıkladı. Verilere göre, 2022 yılında yurt dışından Kastamonu’ya 666 kişi göç ederken, bin 100 kişi ise Kastamonu’dan yurtdışına göç etti. Yurt dışından Kastamonu’ya göç eden nüfusun yüzde 53,3’ünü erkek, yüzde 46,7’sini ise kadın nüfus oluşturdu. Kastamonu’ya yurt dışından gelen nüfusun 168’i Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıyken, 498’ini yabancı uyruklu nüfus oluşturdu. Yabancı uyrukluların alınan göç içerisindeki oranı yüzde 74,8 oldu.

Kastamonu’dan yurt dışına göç eden nüfusun ise yüzde 66,2’sini erkek, yüzde 33,8’ini ise kadın nüfus oluşturdu. Kastamonu’dan yurt dışına giden nüfusun 115’i Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıyken, 985’ini yabancı uyruklu nüfus oluşturdu. Yabancı uyrukluların verilen göç içerisindeki oranı yüzde 89,5 oldu. Kastamonu 2022 yılında yurt dışından en fazla göç alan 61. il oldu.