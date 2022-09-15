Kastamonu’da yapımı tamamlanan Mustafa Yıldız Kütüphanesi, düzenlenen törenle açıldı.

Kastamonu’da yapımı tamamlanan Mustafa Yıldız Kütüphanesi, düzenlenen törenle açıldı.

Kastamonu Belediyesi tarafından yapım çalışmaları tamamlanan Kastamonu Belediyesi Mustafa Yıldız Kütüphanesi, kapılarını vatandaşlara açtı. Hayırseverlerin destekleriyle Saraçlar Mahallesi’nde yapılan kütüphane, düzenlenen törenle açıldı. Açılış törenine Kastamonu Valisi Avni Çakır, Kastamonu Belediye Başkanı Rahmi Galip Vidinlioğlu, STK ve siyasi parti temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

“İnsanları bilgiyle de cahil kılmak mümkün”

Açılış töreninde konuşan Kastamonu Belediye Başkanı Op. Dr. Rahmi Galip Vidinlioğlu, “İnsanları bilgiyle de cahil kılmak mümkün. İşine yaramayan bilgiyle onları doldurmuşsanız eğer, gerekli olan bilgilerin uzağında kalır. Bunun için biz kütüphanemizi bu yönde düşünerek organize ettik. Seçtiğimiz kitapları buna göre seçtik hem ise yarayacak bilgiler olsun hem de gençlerimizin, arkadaşlarımızın işine yarasın diye o tarz bilgilere ulaşabilecek kaynaklar ile donattık. Emeği geçen herkesten Allah razı olsun” dedi.

“Yarınlarımıza hediye edilebilecek en güzel eser”

Kütüphanelerin önemine dikkat çeken Vali Avni Çakır ise, “Şehirde böyle bir binaya ciddi anlamda ihtiyaç vardı. Şahsen iki çocuk babası olarak Ankara’da yıllarca çocuklarımı kütüphanelere taşıdım, sabah erken saatlerden akşam geç saatlere kadar. O yüzden bu tür mekanlara ülke olarak çok ihtiyacımız var. Aynı zamanda burada biz okul açıyoruz. Yarınlarımıza hediye edilebilecek en güzel eser. 7’den 70’e herkes için hoş bir mekan olmuş” diye konuştu.

Konuşmaların ardından dualarla açılış kurdelesi kesildi. Açılışın ardından, davetliler kütüphaneyi gezdi. Bünyesinde 6 bin kitap olduğu öğrenilen kütüphanede dünya klasikleri, tarih, Türk edebiyatı, Orta Asya, Atatürk köşesi, siyaset, dini eserler başta olmak üzere 25-30 kategoride kitap bulunuyor.