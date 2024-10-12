Kastamonu, sağlanan destekler sayesinde yamaç paraşütü tutkunlarının önemli turizm destinasyonlarından biri haline geliyor. Bu çerçevede Kastamonu’da açılan turistik yamaç paraşütü kursuna yoğun talep oldu.

Kastamonu’da turizmin geliştirilmesi, rekabetin artırılması, destinasyon altyapısının iyileştirilmesi ve turizm unsurları deneyiminin geliştirilmesi amacıyla Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı (KUZKA) 2024 Yılı Destinasyon Geliştirme Teknik Destek Programı çerçevesinde sağlanan destekle, Yamaç Paraşütü Eğitim Destinasyonu Projesi başlatıldı. Türk Hava Kurumu Kastamonu Şubesinin hazırladığı projeye KUZKA tarafından sağlanan destekle, 15 kişiye P1 ve P2 düzeyinde yamaç paraşütü eğitimi veriliyor. İlk olarak yamaç paraşütü teorik eğitimlerini tamamlayan kursiyerler, ardından Kastamonu’nun Devrekani ilçesinde Tekkekayası mevkisinde uzman eğitmenler gözetiminde 14 gün boyunca yamaç paraşütü uçuşu gerçekleştirecek. Eğitim programı sonunda tüm katılımcılara P1 ve P2 düzeyinde sertifika verilecek.

Yamaç paraşütü projesi ile Kastamonu destinasyonunun turizmde tanınırlığının artırılması ve havacılık sporları arasında en popüler branşlardan birisi olan yamaç paraşütünün geliştirilmesi hedefleniyor.

“İlimizde turizm çeşitliliğini artırabilmek ve bu turistik hareketliliği diğer ilçelerimize de yayabilmek amacıyla çeşitli çalışmalar yürütüyoruz”

Proje ile ilgili konuşan KUZKA Genel Sekreteri Dr. Serkan Genç, “Kastamonu, son dönemlerde doğa turizminde ilgi odağı haline gelmeye başladı. 2019 yılından itibaren doğa turizmi alanlarımızda altyapı ve üstyapının iyileştirilmesine yönelik çeşitli projeler yürüttük ve burada destinasyon bütünlüğü oluştu. Bu sayede son yıllarda bölgemiz yoğun bir ziyaretçi almaya başladı. İlimizde turizm çeşitliliğini artırabilmek ve bu turistik hareketliliği diğer ilçelerimize de yayabilmek amacıyla çeşitli çalışmalar yürütüyoruz. 2024 yılında Destinasyon Geliştirme Teknik Destek Programımızı ilan ettik. Bu programın amacı turizmi geliştirmek, daha rekabetçi hale getirmek ve turistik deneyimleri daha üst seviyelere çıkarabilmek. Bu program kapsamında da Türk Hava Kurumu Kastamonu Şubesiyle proje başlattık. Bu projemizde 15 kursiyerimize P1 ve P2 seviyelerinde yamaç paraşütü eğitimleri veriliyor. Devamında da uzmanlarla birlikte 14 günlük uçuşlarını gerçekleştirerek P2 seviyesinde sertifikasyona sahip olacaklar. Bu eğitimlerimiz Devrekani’de gerçekleştiriyoruz. Bu alanımız eğitim uçuşlarımız için uygun bir alan. Diğer taraftan daha farklı noktalarımızda bulunuyor. Buralarda profesyonel uçuşları ve uluslararası yarışmalara da ev sahipliği yapabilecek alanlarımız mevcut. Bu proje sayesinde aslında bu eğitimlerin Kastamonu’da düzenlenebilmesi imkanı oluştu. Daha öncesinde farklı illere giderek bu eğitimleri almaları gerekiyordu kursiyerlerin. Diğer taraftan da yamaç paraşütünü Kastamonu’da geliştirmiş oluyoruz. Bu sayede hem yeni bir turizm alanı oluşturmuş oluyoruz hem de Kastamonu’nun tanıtımına ve bilinirliğine katkı sağlayacak bir projeyi de yürütmüş oluyoruz” dedi.

“Toplam 15 kişiye yamaç paraşütü eğitimi veriyoruz”

Türk Hava Kurumu Kastamonu Şube Başkanı Ahmet Şirin ise, “THK olarak Kastamonu’ya P1 ve P2 seviyesinde yamaç paraşütünü getirebilir miyiz diye çalışmalara başlamıştık. KUZKA’nın teknik destek programı kapsamında destinasyon geliştirme çalışmalarına proje başvurusu yaptık. Projemiz kabul edildi. Bugün itibariyle 13 gencimiz, 2 yetişkinimiz olmak üzere toplam 15 kişiye yamaç paraşütü eğitimi veriyoruz. Buradaki amacımız Devrekani’de Tekkekayası mevkisinde her yıl P1 ve P2 seviyesinde eğitimlerin verilebilirliği haline getirmek. Yerelde havacılık sporlarına ilgi duyanlara bu eğitimleri sağlayabilmek istiyoruz. Pınarbaşı ve İnebolu ilçelerimizde P4 ve P5 seviyesinde uçuş yerlerimiz bulunuyor. Devrekani’de aldıkları eğitimlerle yetişecek olan gençlerimiz kendilerini havacılık sporlarında eğitmeye ve geliştirmeye devam etmeleri durumunda sonraki yıllarda P4 ve P5 seviyesinde uluslararası yarışmalara katılacak düzeyde gelişim sağlayıp ülkemizi temsil etme noktasına geleceklerdi. Bizler de böylelikle bir misyonumuzu daha tamamlamış olacağız” diye konuştu.

“Buradaki eğitimlerden sonra yamaç paraşütü lisansımı yükseltmeyi düşünüyorum”

Karabük’ten Kastamonu’ya gelerek yamaç paraşütü eğitimi alan Ahmet İzmir de, “Yamaç paraşütü eğitimini kulüp vasıtasıyla öğrendim. Düzenlenen toplantılarda anlatılanlardan ilgi duyup Kastamonu’daki eğitimlere katılmak isteğinde bulundum. İki gün boyunca teorik eğitimler aldık. Sonrasında yazılı sınav oldu, bu sınavdan geçtik. Bugün de uçuş eğitimlerimizi yapıyoruz. Daha sonrasında da yamaç paraşütü lisansımı yükseltmeyi düşünüyorum. Devrekani’de iki gün boyunca yer çalışması yaptık. Paraşüt ile birlikte koşu çalışmalarımız oldu. Bugün de toplamda 7 ila 10 uçuş yaparak pilot lisansımızı almaya istiyoruz” şeklinde konuştu.

“Devrekani, eğitim tepesi olarak diğer eğitim tepeleriyle kıyasladığımızda çok uygun bir yer”

Sakarya’dan Kastamonu’ya eğitim vermeye gelen Mert Kaan Saraç ise, “Devrekani, eğitim tepesi olarak çok yüksek ve rüzgarlı bir yer değil. Diğer eğitim tepeleriyle kıyasladığımızda çok uygun bir yer. Başlangıç eğitimlerinde zaten amacımız kalkış ve iniş eğitimlerini vermek. Burada da kursiyerlere kalkış ve inişleri öğretme açısından hızlı bir sirkülasyonla kurslarında hızlı bir şekilde ilerlemesini sağlıyoruz. İlerleyen süreçte burası bir eğitim alanı haline getirilebilir. Burada küçük düzenlemeler yapılarak kalkış ve iniş için bu tepe hizmet verebilir” ifadelerini kullandı.