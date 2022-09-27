Kastamonu Veteriner Hekimler Odası Başkanı Hacı İbrahim Maşalacı, her ilde ve alt yapısı tamamlanmayan veteriner fakültelerinin açılmaması gerektiğini söyledi.

Kastamonu Veteriner Hekimler Odası Başkanı Hacı İbrahim Maşalacı, her ilde ve alt yapısı tamamlanmayan veteriner fakültelerinin açılmaması gerektiğini söyledi.

Kastamonu Veteriner Hekimler Odası, olağan genel kurulu Kastamonu İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Toplantı Salonunda gerçekleştirildi. Genel kurulda, mevcut başkan Hacı İbrahim Maşalacı, delegelerin güven oyunu alarak tekrar başkanlığa seçildi.

Genel kurulda konuşan Kastamonu Veteriner Hekimler Odası Başkanı Hacı İbrahim Maşalacı, “Dünyada veteriner hekimliğin, çevre sağlığı, halk sağlığı ve hayvan sağlığı ile ilgilenen tek meslek grubu olduğunu ve çiftlikten sofraya kadar bütün hayvansal gıdaların üretiminden denetimine ve sofraya gelene kadar veteriner hekimlerin büyük emek ve katkıları mevcuttur. Bu sebeple dünya da tek sağlık konsepti uygulanmasına rağmen maalesef ülkemizde böyle düşünülmemektedir. Halbuki geçtiğimiz süreçte yaşadığımız Covid-19 pandemisinde veteriner hekimlik mesleğinin ne kadar önemli olduğu bir kez daha ortaya çıkmış ülkemizde Covid-19’a karşı yapılan Turkovac aşısı Erciyes Üniversitesinde Veteriner Hekim Virolog Aykut Darendeli hocam ve ekibi tarafından bulunmuş ve geliştirilmiştir” dedi.

Hayvan sağlığının, hayvan verimliliğinin ve gıdanın stratejik bir alan olduğunu söyleyen Maşalacı, “Her ilde ve alt yapısı tamamlanmayan veteriner fakülteleri açılmamalı. Yetersiz olanlar kapatılmalı. Meslek bu politikaya alet edilmemelidir. Hayvan sağlığı, dolayısıyla insan sağlığı bir hekimlik hizmetidir. Sağlık sınıfında yer almamıza rağmen sağlıkta olan şiddet bizim meslek grubumuzda da oldukça fazla görülmektedir. Yakın tarih de mezbaha da görevli bir meslektaşımız görevi başındayken bıçaklanarak öldürülmüştür. Yine gece gündüz kar kış demeden görevini ifa eden meslektaşlarımıza fiili hizmet zammı uygulanmalıdır. Tarım ve Orman Bakanlığı koruyucu hekimlik tedbirleri alırken sahada çalışan binlerce serbest hekimi yetkilendirmelidir” diye konuştu.