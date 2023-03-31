Kastamonu ve Sinop’ta ormanlara planlı müdahaleler ile kestane üretiminin artırılması hedefleniyor.

Kastamonu ve Sinop’ta sahil bandındaki kestane ormanlarında ortaya çıkan sorunlar ve kestane üretiminin artırılması noktasında yapılacak “ormanlara planlı müdahaleler” konusu düzenlenen toplantıda değerlendirdi. Kastamonu Orman Bölge Müdürlüğü Konferans Salonu’nda düzenlenen toplantıya Kastamonu Orman Bölge Müdürlüğü teknik ekibi, Kastamonu Üniversitesi Orman Fakültesi’nden konunun uzmanı öğretim üyeleri ve Sinop Orman Bölge Müdürlüğü teknik ekibi katıldı.

Kastamonu Orman Bölge Müdürü Fahri Sönmezoğlu ile Sinop Orman Bölge Müdürü Celal Kanbur, bölge müdür yardımcıları ve şube ile işletme müdürleri, daha önce yapılanlar ve yapılması planlanan çalışmalarla ilgili beklentilere değindi.

Toplantıda konuşan Kastamonu Orman Bölge Müdürü Fahri Sönmezoğlu, doğal yayılış alanındaki kestane ormanlarında ortaya çıkan sorunlar ve kestane üretiminin artırılması konusunda yapılacak olan ‘ormanlara planlı müdahaleler’ konusunda fikir alış verişinde bulunduklarını belirterek, “Bu konuda daha önce yapılanlar ve yapılması arzu edinilen çalışmalarla ilgili beklentilerimizi dile getirdik. Akademisyenlerden başkaca değer artırıcı çalışmalarda birlikte yapılabilecek projeler konusunda destek ve iş birliğinin artırılması konusunda fikirlerini dinledik” dedi.

Daha geniş alanlarda kestane ormanlarının yaygınlaştırılacağını ifade eden Sönmezoğlu, “Kestane ormanlarının hak ettiği değerin verilmesi ve ülkemize, orman köylümüze ekonomik olarak katkısının maksimum hale getirilmesi noktasındaki çalışmaların işletmeciler kanalı ile sahaya uyarlanmasıyla gerçekleşmelerin takibinin yapılması ve çalışmalara soluksuz devam edilmesi noktasında fikir birliğine varılmıştır. Hedef daha geniş alanlarda kestaneye yönelik pozitif müdahaleler ile daha fazla ve kaliteli ürün elde edilmesidir” diye konuştu.

Sönmezoğlu, Kastamonu Üniversitesi Orman Fakültesinde görevli Prof. Dr. Erol Akkuzu, Prof. Dr. Sabri Ünal, Doç. Dr. Oytun Emre Sakıcı, Prof. Dr. Sezgin Ayan ve Prof. Dr. Ahmet Sıvacıoğlu ile Prof. Dr. Fatih Sivrikaya’ya yaptıkları bilgilendirmelerden dolayı teşekkür etti.