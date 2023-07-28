Kastamonu Üniversitesi Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı tarafından açılan yaz okulunda her yaştan çocuklara çeşitli branşlarda eğitim veriliyor.

Kastamonu Üniversitesi Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı tarafından açılan yaz okulunda her yaştan çocuklara çeşitli branşlarda verilen eğitimler devam ediyor. Alanında uzman öğretmenler ve antrenörler ile okul öncesi ve ilkokul olmak üzere iki yaş kategorisinde çocuklara Ayyıldız Spor ve Yaşam Merkezi’nde eğitim veriliyor. Okul öncesi 4-6 yaş ve ilkokulu 1-4 sınıf öğrencilerin olduğu gruplarda yüzme, jimnastik, hareket eğitimi, tenis, paten, futbol ve basketbol çeşitli spor dallarında eğitim faaliyetleri yürütülüyor.

Öğrencilere 3 öğün yemeğin de verildiği yaz okulunda, sportif etkinliklerin yanı sıra resim, bilim atölyesi, drama, koro çalışması, sinema gösterimi, eğitsel oyunlar ve çocuk kütüphanesi gibi çeşitli aktiviteler ile öğrencilerin hem bedensel hem de bilişsel gelişimleri desteklenmesi hedefleniyor.

Haziran, Temmuz ve Ağustos aylarında iki yaş grubuna yönelik üç dönem eğitim veriliyor. Her dönemde 45 öğrenci kapasiteli sınıflarda ileri eğitim metotlarıyla dersler düzenleniyor. Talep yoğunluğundan dolayı her iki yaş grubunda da üç dönem boyunca kontenjanlar dolmuş durumda. Gelecek yıl için, daha fazla öğrenciye eğitim imkânı sağlamak amacıyla çalışmalar devam edecek.

19 Haziran 2023 yılında ilk dönemi başlayan yaz okulunun faaliyetleri 8 Eylül 2023 tarihinde sona erecek.